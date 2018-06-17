Patron düzenlemesinin ilk sonucu: Arabuluculukta 63 bin 'uzlaşma’

AKP'nin patronlar için çıkardığı zorunlu arabuluculuk uygulamasının ilk sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, 1 Ocak’ta zorunlu hale gelen arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 142 bin 377 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı.

Arabulucuya giden 62 bin 739 uyuşmazlıkta "uzlaşmaya" gidildiği, 31 bin 200 dosyada ise işçi ve patronun anlaşamadığı açıklandı.

Geri kalan dosyalarda sürecin devam ettiği öğrenilirken, "uzlaşma" sağlanan dosyalarda işçilerin nasıl hak kayıplarına uğradığına ilişkin detaylı veriler henüz ortaya çıkmış değil.