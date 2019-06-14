Pasaportuna el konulan Dilek Dündar, yurtdışına çıktığını duyurdu

Pasaportuna el konulan gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Annelik hakkımı kullandım, aileme kavuştum' diyerek yurtdışına çıktığını duyurdu.

Pasaportuna el konulan gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yurtdışına çıktığını duyurdu.

"Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurtdışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı" diyen Dündar, "Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur" ifadesini kullandı.