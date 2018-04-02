Pasaportlara ilişkin uyarı geldi, ücretler açıklandı

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerine devredildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, 'Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek' dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili, Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamada bulundu.

"Emniyet'te bu görevi yapan her ilçede bir ehliyet, bir pasaport bölümünden ikişer arkadaşımız ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirilmiştir" diyen Şahin, "Yoğunlukla ilgili nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı. Buna göre altyapı oluşturuldu. Belki ilk günler birtakım yoğunluklar yaşanıyor olsa da bu kısa zamanda normal hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek" dedi.

ÜCRETLER

Vatandaşların almak için istediği belge konusunda nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevu internet üzerinden alınıyor. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerekiyor.