Pasaport, ehliyet, emlak vergisi ve MTV zamlandı!

Pasaport, ehliyet harçları emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni yılla birlikte zamlandı.
Yeni yılla birlikte neredeyse her şeye zam geldi.
İşte yeni yıla zamla başlanan bazı başlıklar:
- Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 170 lira, 1 yıl süreli olanlar için 248,40 lira, 2 yıl süreli olanlar için 405,50 lira, 3 yıl süreliler için 575,90 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 811,60 lira oldu.
- 2019'da A sınıfı sürücü belgesi harcı 203,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 613,30 lira olarak uygulanacak.
- Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 20,40 liradan, icraya başvurma harçları 44,40 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 73,10 lira olacak.
- Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 618,60 liraya çıktı.
- Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247 bin 400 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu. Ancak, ilgili kanunda "Diğerleri" olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247 bin 400 bin lirayı aşanlar ithalat istisnasından da hariç olacak.
- Motorlu taşıtlar vergisinde 2019 yılı tutarları yeniden değerleme oranı yerine yüzde 15,9 oranında artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, 861 lira olacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de bin 499 liraya liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 41 bin 4 liraya çıkacak.
- Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde bin 29 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 2 bin 597 lira, bin 500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 923 lira olacak.
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2019 yılına ait emlak vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,865) kadar artırılarak hesaplanacak.