'Partili imam' düzenlemesi geliyor

İmamlara yönelik siyaset yasağı düzenlemesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Diyanet, daha önce iptaline yönelik talebin Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik” gerekçesi ile reddedildiği imamlara siyaset yasağını yeniden masaya yatırdı.

Diyanet Hukuk Müşavirliği’nin 9-12 Ekim’de Ankara Kızılcahamam’da; hukuk müşavirleri, avukatlar, Diyanet İşleri uzmanları ve müşavirlik çalışanlarının katılımı ile bir Hukuk Çalıştayı düzenlediği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, çalıştayda siyaset yasağının da aralarında bulunduğu teşkilat yasasındaki disiplin hükümlerinin gündeme geldiği belirtildi. Çalıştayda; kanundaki siyaset yasağı kavramının “yeniden tanımlanması” kararının alındığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL REDDEDİLMİŞTİ

Söz konusu düzenleme geçtiğimiz yıl da gündeme gelmiş, "partili imam dönemi" eleştirilerine konu olan değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından "laiklik" gerekçesiyle reddedilmişti.