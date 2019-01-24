'Partide 'Halk teşkilattan ne anlar' deniliyor, 31 Mart'ta hayal kırıklığı olabilir'

AKP'li eski vekil Metin Külünk, parti içerisindeki bazı çevrelerin 'halk teşkilattan ne anlar' dediğini belirtirken, 'Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı' ifadelerini kullandı.

AKP'li eski vekil Metin Külünk, partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Partisinin belediye başkan adaylarını eleştiren ve “Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı” diye konuşan Metin Külünk, Damga gazetesine yaptığı açıklamada, “Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir” dedi.

Halkla bütünleşilemediğinde başarının gelmeceğini belirten Külünk, “Sanki şöyle bir hava var. Halk parti teşkilatlarına karışamaz gibi bir düşünce var. Teşkilat ise bunun tam zıttı. Yürütme ile sokak arasındaki en güçlü bağdır. Eğer yürütmenin güçlü olmasını istersen teşkilat sokakla bütünleşmelidir. Ben şu cümleyi duydum; 'halk işine baksın teşkilata ne karışır. Onlar ne anlar' cümlesini ben maalesef duydum. Bu cümlenin esas olduğu bir yerde halkın iradesini iktidara taşıma gücü kaybolur” diye konuştu.

Neden tekrar milletvekili olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Külünk, kendisinin aday olmak istemediğini belirtti. Külünk, “Ben o konuda hiç yorum yapmadım. Açık söyleyeyim ben 2018'deki manzarayı görünce aday olmayacağım dedim. Ve 24 Haziran seçimlerinden önce de ben adaylık başvurusu yapmayı düşünmedim” dedi.