'Parti kurulacağını Erdoğan'a iletecek, Gül onursal başkan olacak'

23 Haziran seçimlerinin ardından Abdullah Gül'e yakın ekibin parti kurmak için harekete geçtiği, partinin başına geçecek Ali Babacan'ın aldıkları kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceği öne sürüldü. Gül'ün yeni partide 'Onursal genel başkan' rolü oynayacağı iddia edildi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Ali Babacan'ın parti kurmak için düğmeye bastığını ileri sürdü.

Bunun duyum değil bilgi olduğunu belirten Zeyrek, "Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracaklarını söyleme görevi verilmiş" derken, "İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu" ifadesini kullandı.