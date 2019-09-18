Para yardımı yapılmadı denmişti: İBB’den Okçular Vakfı’na 1.2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan İBB’nin bazı vakıflara yaptığı yardımların belgesi ortaya çıktı. Ortaya çıkan resmi yazışmaya göre Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği’ne 1 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin harcamalarında kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. İki kurum arasındaki protokole göre 6 aylık faaliyetler için yapılan 1 milyon 200 bin liralık yardımın talebi, Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği’nden geldi. Onayı da bir önceki İBB Başkanı AKP’li Mevlüt Uysal verdi.

İBB'nin AKP döneminde bazı dernek ve vakıflar için yaptığı tartışmalı harcamalar, İBB tarafından hazırlanan “STK Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018” ile kalem kalem ortaya çıkmıştı.

PARA AKTARIMI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Bu rapora göre İBB; STK’lar, okullar ve spor salonları için toplam 847 milyon 592 bin 858 TL harcamıştı. Rapordaki verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde olduğu Okçular Vakfı'na toplam 16.6 milyon TL'lik destekte bulunulmuştu. Vakfa 5 milyon liralık spor malzemesi ve GSM hizmeti, 4.7 milyon liralık personel desteği, 4.4 milyon liralık proje nakdi yardımı, 1.1 milyon liralık bakım onarım tadilat, 540.5 bin liralık tefrişat, 471.2 bin liralık ulaşım, 342.4 bin liralık yeme içme desteği verilmişti. Kamuoyunca uzun süre tartışılan bu harcamalara Okçular Vakfı, “Okçular Vakfı’na bugüne kadar İBB’den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir” açıklaması yaptı.

1 MİLYON 200 BİN LİRA YARDIM

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre ortaya çıkan belge, Okçular Vakfı'na Spor Kulübü Derneği aracılığı ile 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin harcamalarında kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin lira yardım yapıldığını ortaya koyuyor. Resmi yazışmalara göre yardım talebi Okçular Vakfı ‘nın Spor Kulübü Derneği'nden geliyor ve dayanağını da dernek ile İBB arasında 26 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol oluşturuyor. Yardım; dönemin AKP'li İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile genel sekreter yardımcısı Mevlüt Bulut'un uygun görüşü ve eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın oluru ile gerçekleştiriliyor. Yapılan yardımın yazışmaları 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce şubat ayının sonu ve mart ayının ilk günlerinde tamamlanıyor. Yardımın kapsadığı 6 aylık dönem de 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinden günler sona 30 Haziran'da doluyor.