Papaz Brunson'ın görevli olduğu kilisenin kapısına Türk Bayrağı

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın görevli olduğu Diriliş Kilisesi'ne Türk bayrağı asıldı.

"FETÖ ile PKK adına suç işlediği" ve "casusluk yaptığı" iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek cezası ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak'taki Bornova sokağında bulunan Diriliş Kilisesi'ne gitti.

Sivil polisler, kilisenin çevresinde güvenlik önlemi alırken kilisenin giriş kapısının üst bölümüne Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Brunson'ın tahliyesini talep eden ABD yönetimi, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara başlamıştı.