Papağana işkencede karar: Kovuşturmaya yer yok

Papağana işkence ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Özdemir’in 'mala zarar verme' suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması nedeniyle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Acun Ilıcalı’nın yemek yarışması programına katılarak tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntüler ortaya çıkan Murat Özdemir hakkında soruşturmasını tamamlayan savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Özdemir, 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı.

Olayın ardından tedavi altına alınan papağan kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir hakkında Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 88 müştekinin yer aldığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık Murat Özdemir’in “mala zarar verme” suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Hakkında adli yönden işlem yapılamayan Murat Özdemir’e, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca para cezası verildiği açıklandı.

Kararın açıklanmasının ardından HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Hukuk bu kararı kabul ediyor olabilir ancak vicdanlar kabul etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

