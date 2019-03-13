Pamukkale'nin iflası konusunda karar verildi

İflasına karar verilen Pamukkale Turizm ile ilgili karar, dün yapılan alacaklılar toplantısında çıktı. Toplantıda, alacaklıların büyük bir bölümü, şirket faaliyetinin devamı yönünde kararını bildirdi.

60 yıllık geçmişi bulunan Pamukkale Turizm adına yapılan konkordato başvurusunda mahkeme iflas kararı vermişti. İflas müdürlüğünün düzenlediği alacaklılar toplantısında yapılan oylama sonrası, şirket alacaklılarının yüzde 83’ü, Pamukkale Turizm’in faaliyetlerinin devamı yönünde oy kullandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, alacaklıların yüzde 12’si ise çekimser kaldı. Bu kararla birlikte, şirket faaliyetleri, iflas masası denetiminde yürütülecek. Türkiye genelinde 600 otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketin 3500 kadar çalışanı bulunuyor. Şirketin iflasına ilişkin verilen karara yapılan itiraza ilişkin süreç ise, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam ediyor.