Palu Ailesi gündemde: 'Adalet Bakanı Müge Anlı'yı izlemeli...'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bir süredir Müge Anlı'nın programında konuşulan Palu Ailesi'nin hikayesini köşesine taşırken, 'Palu Ailesi, sadece bir 'Reality Show' değil, ülkemizde adalet sisteminde yaşanan bütün sorunların özeti gibi duruyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yargının yapısal sorunlarını görmek ve anlamak için ara sıra hukukçu gözüyle Müge Anlı'nın programını izlemesinde yarar olabilir' dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, cinsel istismar, cinayet, tehdit, 'cinci hocalığı' gibi iddialarla ATV'deki Müge Anlı'nın programında gündem olan Palu Ailesi'ne ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Hali hazırda biri 75, diğeri 77 yaşında olan iki sanatçıya 'kaçarlar' diye adli kontrol uygulanıyor. Oysa 'Palu Ailesi' olayında, bu kadar yıldır, bu kadar çok suç iddiası olmasına karşın muhtemel zanlılar adalete hesap vermek yerine, özgürce canlı yayınlarda öfke ve nefret saçmaya, muhataplarını korkutmaya devam ediyor" diyen Zeyrek, "Sizce de garip değil mi? Palu Ailesi, sadece bir 'Reality Show' değil, ülkemizde adalet sisteminde yaşanan bütün sorunların özeti gibi duruyor. Düşünce suçlarına karşı jet hızında işleyen adalet sistemimizin, başka dosyalarda tıkandığını, yaya kaldığını gösteriyor. Jet hızıyla gelen adalet gibi, geciken adalet de adalet olmuyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yargının yapısal sorunlarını görmek ve anlamak için ara sıra hukukçu gözüyle Müge Anlı'nın programını izlemesinde yarar olabilir" ifadelerini kullandı.