Pakistan kabul etmedi, bombaatarlar MKE'nin elinde kaldı

Makine Kimya Enstitüsü'nün Pakistan Milli Savunma Bakanlığı için özel bir şirkete yaptırdığı bomba atarlarda uyum sorunu bulunması üzerine Pakistan teslimatı reddetti. Özel şirkete parası ödenerek yaptırılan mühimmat MKE'nin elinde kaldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Makine Kimya Enstitüsü (MKE), Pakistan’dan sipariş aldığı bomba atarların mühimmat uyum sorununu çözemedi, otomatik bomba atar MKE’nin elinde kaldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MKE'nin Pakistan Milli Savunma Bakanlığı için yaptırdığı bomba atarların, adı geçen ülke tarafından teslim alınmadığı yönündeki iddialarla ilgili soru önergesi verdi.

Soru önergesine yazılı yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilen 288 adet bomba atarın mühimmat uyum sorunu bulunduğunu, sorunun giderilmesi için çalışmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

ÖZEL ŞİRKET PARASINI ALDI

Gürer, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MKE’nin Pakistan Milli Savunma Bakanlığının açtığı bomba atar ihalesine girdiğini, ihaleyi aldığını belirterek, “MKE işi özel bir firmaya verdi. Özel şirket işi yaptı ve MKE’ye teslim ederek parasını aldı. Pakistan’a bomba atarlar teslim edilmek istendi ancak ihale şartlarına uyulmadığı gerekçe gösterilerek Pakistan bomba atarları almadı. Bu sorun giderildi mi? Makine Kimya üzerine mi kaldı? Sonuç nedir? Eski bürokratik yönetim kurulu başkanı olduğu şirkete bu konuda bir yaptırım uygulanacak mı?” diye sordu.

Önergeyi yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kurumumuz tarafından Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından açılan ihalelere katılım sağlanarak 2010 yılında 288 adet, 2013 yılında 200 adet olmak üzere toplam 488 adet 40 mm Otomatik Bomba atar siparişi alınmıştır. Teslim Edilen 288 adet silahta tespit edilen mühimmat uyum sorununun giderilmesi amacıyla Kurumumuzca çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir” açıklamasında bulundu.

