Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçaklarını inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus üretimi yangın söndürme uçaklarını yerinde incelemek üzere Rusya’ya gidiyor.

Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli, beraberinde Savunma Sanayi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan bir heyet ile Rusya'nın Taganrog Şehrinde Beriev Firmasının tesislerinde inceleme ve test uçuşu gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla havadan mücadelede etkin rol üstlenen amfibik uçak hava gücünün bakanlık bünyesinde oluşturulmasının hem ülke ormanları hem de Akdeniz Havzası ve komşu ülkelerde yapılacak hava desteği kapsamındaki operasyonlar için önem arz ettiği belirtildi.