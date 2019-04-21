Öztrak: Kim Genel Başkanımızı idamla tehdit ettiyse sorumlusu onlardır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında 'Kim Genel Başkanımızı idamla tehdit ettiyse, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için talimat verdiyse, saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır' dedi.

CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında "Bu provokasyon değil. Son derece organize bir eylemdir. Kim Genel Başkanımızı idamla tehdit ettiyse, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için talimat verdiyse, saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından açıklama yapan Öztrak, "Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarf ettikleri sözler dikkate alınarak derhal istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Öztrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hitaben "Evi yakın" diyen hainlere dönüp "Mesajlarınızı verdiniz" demek ne anlama gelmektedir?" şeklinde konuştu.

Akar, Kılıçdaroğlu'na saldıran kitleye seslendiği konuşmada "Değerli arkadaşlarım, mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" ifadelerini kullanmıştı.