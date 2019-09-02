Öztrak: 'Erken seçim istemeyeceğiz ama bırakırlarsa hazırız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ‘Biz erken seçim istemeyeceğiz; ama karşı taraf, 'Ben artık bu işi yürütemiyorum, ben bu işi bırakıyorum, erken seçime gidiyoruz' derse biz her zaman hazırız’ dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sırasında CHP sözcüsü Faik Öztrak basına konuştu.

Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmediğini söyleyerek, "Mısır Arap Cumhuriyeti'nin vefat eden eski cumhurbaşkanı için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı, bu güzel ülkeyi emperyalist çizmelerinden kurtaran ve Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Cuma Hutbesinde anmadı, anamadı" dedi.

Öztrak, 2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenmesine tepki göstererek, açılışın daha önceki dönemlerde Yargıtay'da gerçekleştiğini söyledi. Öztrak, "AK Parti Genel Başkanının önünde ayağa kalkıp, cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyorlar" dedi.

ERKEN SEÇİM: İSTEMİYORUZ AMA AKP BIRAKIRSA CHP HAZIR

Öztrak, erken seçim beklentilerine parti olarak nasıl baktıkları sorusu üzerine, "Biz baştan itibaren söylüyoruz. Milletten yetki istediler, 'ülkeyi uçuracağız, çok daha hızlı karar alacağız' dediler ve bugün içinde bulunduğumuz bu rejimi kurdular. Ondan sonra da bu işin başına geçtiler. Dolayısıyla söz verdiklerini yerine getirsinler. Biz erken seçim istemeyeceğiz; ama karşı taraf 'ben artık bu işi yürütemiyorum, ben bu işi bırakıyorum, erken seçime gidiyoruz' derse biz her zaman hazırız" yanıtını verdi.

'VAKIFLARA 357 MİLYON HARCANDIĞINI ÖĞRENMİŞ OLDUK'

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıfları ile olan protokollerini sona erdirdiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar İstanbul'un bütçesinden bu vakıflara 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığını öğrenmiş olduk. Vakıflar bizim kültürümüzde çok önemli müesseselerdir. Hayırseverler servetlerini ve zamanlarını hayır işleri için vakfederse o vakıflara herkes saygı duyar. Ama vakıflar kurucularının şahsi servetlerini ve hayırseverlerin maaşlarını değil de kamunun kaynaklarını harcıyorlarsa bunun hesabı sorulur" diye konuştu.

