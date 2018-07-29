Özkök'ten Albayrak'a: Kimmiş Türkiye'yi yöneten 'o. çocuğu', Gül mü, Davutoğlu mu?

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, önceki günkü köşe yazısında, Türkiye-ABD krizini değerlendirirken "Türkiye’yi artık 'o çocukları' yönetmiyor" ifadesini kullanmıştı.

Bu ifadelere tepki gösteren Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Albayrak'a sorular yöneltti:

Ama madem tabanca kılıftan, laf ağızdan çıktı...

İyi de arkadaş kimmiş bu geçmişte Türkiye’yi yöneten “O... çocukları...”

*

Kurtuluş Savaşı’nı veren, bu ülkeyi işgalden kurtaran Atatürk ve İnönü mü?

Darbeye kurban giden ama bu milletin anıtlaştırdığı Menderes ve Bayar mı...

Bu ülkeye köprüler, barajlar yapan Demirel mi?

Türk askerini Kıbrıs’a çıkaran, yavru vatanı kurtaran Ecevit ve Erbakan mı?

PKK ile tavizsiz mücadele eden, örgütü bitirme noktasına getiren Çiller mi...

Mesut Yılmaz mı? PKK ile, FETÖ ile mücadelede bugünün hükümetine en büyük desteği veren Bahçeli mi...

Abdullah Gül mü, Ahmet Davutoğlu mu...