Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğini, partinin kurultay planı olmadığını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün toplanıyor. Seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtilen toplanıya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir açıklama yaptı.

Özkan yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3,5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok" dedi.

Özkan, "CHP olarak karşımızdaki büyük sorunları biliyoruz. Türkiye'yi bulunduğu dar boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde gazeteci Enver Aysever başta olmak üzere bazı gazeteciler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği bilgisini paylaşmıştı.