Özhaseki’den ‘FETÖ’ savunması: El sıkışmayalım mı?

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, 'Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ’cü çıktı', e ne yapabilirim? Meclis'te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı?’ dedi.

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “FETÖ” konusunda üstüne gelinebilecek en son kişilerden biri olduğunu ileri sürerek "FETÖ'ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim" dedi.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e verdiği mülakatta Özhaseki, "Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. Algı idaresi dediğim bu. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ'cü çıktı'. E ne yapabilirim, Meclis'te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı?" ifadelerini kullandı.

Bazı belediye başkan adayları hakkında sosyal medyada “FETÖ" ilişkileri olduğuna yönelik iddiaların yer aldığının hatırlatılması üzerine Özhaseki, “FETÖ konusunda üstüne gelinebilecek en son adamlardan birisi de benim. Gençliğimden beri yaşadığım hayat çizgisi çok net. 21 yıllık belediye başkanlığımda FETÖ'ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim” dedi.

21 yıllık belediye başkanlığında atadığı 300'e yakın üst düzey görevli arasında “FETÖ”den atılan ya da tutuklanan kimse olmadığını belirten Özhaseki şöyle konuştu:

"Bu ikisi yetmiyor mu? Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ'cü çıktı'. E ne yapabilirim, Meclis'te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı? Kayseri sanayisinde İstikbal grubu vardı. Bir kısmı FETÖ'ye yatkın insanlarmış. Bir kısmı tutuklu. Her zaman vergi rekortmenleri içinde ilk beştelerdi. 15 bin kişi çalıştırıyorlardı. 20 yıl belediye başkanlığı yapan biri olarak ‘Merhaba' demeyecek miydik? Böyle bir şey olabilir mi, bunları delil gibi göstermek çok çirkin. Ya kazanamazsanız? Aklımızın ucundan bile geçmiyor"