Özhaseki'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması: Birçok il ve ilçe sürpriz bekliyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçimlere ilişkin 'Birçok büyükşehir, il ve ilçe sürpriz bekliyorum' dedi.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçime ve ittifak sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde iz bırakan işler yaptım. Haseki Modeli Belediyecilik, Türkiye'de rol model oldu. CHP'den borçlu olarak teslim aldığım bir belediyeyi, trilyonları olan bir belediye olarak teslim ettim. Örneğin bütün Türkiye'de elektrik dağıtım şirketleri özeldir. Kayseri Elektrik Dağıtım Şirketi'nin yüzde 51'i belediyeye aittir. Büyük konuşmayı sevmem ama belediyecilikte bir markayım" diyen Özhaseki, MHP ittifakına ilişkin, "Geçtiğimiz seçimlerde bazı bölgelerde AK Parti ve MHP yarışırken CHP aradan sıyrılıyordu. Bu seçimlerde böyle bir tablo oluşmayacak. Birçok büyükşehir, il ve ilçe sürpriz bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın bereketini göreceğiz inşallah" iddiasıda bulundu.