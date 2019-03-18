Özhaseki'den CHP'li iki vekile tazminat davası

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hakkında, Özhaseki'ye iftira ve hakarette bulundukları iddiasıyla 50'şer bin lira manevi tazminat davası açtı.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "FETÖ" davalarında yargılanan bazı sanıkların kendisi hakkında kullandığı ifadeleri gündeme getiren CHP'li milletvekillerine dava açtı.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, müvekkiline iftira atıldığını iddia ederek Savruk, şöyle konuştu: "Yerel seçimlerin çok yaklaştığı şu günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sayın Mehmet Özhaseki hakkında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamalarda, 'FETÖ'nün Kayseri'de bir numaralı başı Özhaseki'dir' şeklinde son derece talihsiz, çok ağır ve dayanılması gayri kabil iftira ve hakaretlere yer vermiş, aynı zamanda suç işlemiştir. Keza, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de benzer nitelikte asılsız ve yalan beyanların sahibi olmuştur. Her iki şahıs da milletvekili olup, dokunulmazlık zırhına büründükleri için şimdilik haklarında cezai işlem ifasına gidilememiştir. Ancak her ikisi hakkında da bugün ayrı ayrı 50'şer bin liralık manevi tazminat davaları tarafımızdan ikame edilmiştir."