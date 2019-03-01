Özhaseki'den anket açıklaması: Manipülasyon var

Ankara'daki seçim anketlerinde geride olduğu belirtilen AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki, 'Manipülasyon var' dedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Özhaseki, anketlerde geride olduğuna ilişkin oluyor haberlere tepki gösterirken, “Biliyorum bu cümleyi... O anketlerin çoğunda manipülasyon var. Ben hem tarafsız anketlere, hem de vatandaşa baktığımda umutlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ankaralı olmamasının eleştiri konusu olmasına ilişkin de konuşan Özhaseki, “Ankara’nın imarla ilgili ana planlamasını altı ay kadar emek vererek yaptım. Pafta pafta çalıştım. Her tarafını ezbere biliyorum. Üç çocuğum Ankara’da okudu. Ankara’da hep bir evimiz oldu. Gençlik dönemimde beş yıl geçirdim Ankara’da. Üç dönemdir Ankara milletvekiliyim. Buna rağmen bana Ankaralı değil falan diyorlar. Neyse ki iş bilmez diyemiyorlar, tembel diyemiyorlar" dedi.