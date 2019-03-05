Özhaseki: Tayyip Bey izin verirse Mansur Yavaş'la televizyonda tartışmak isterim

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 'Mansur Yavaş'la bir televizyon programına çıkmak, kendisiyle Ankara'yı tartışmak ister misiniz?' sorusuna, 'Tayyip Bey izin verirse...' yanıtını verdi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'la bir televizyon programına çıkıp çıkamayacağına dair soruya, "Her zaman isterim, bunda bir sıkıntım yok. Zaten o konuda kendime özgüvenim var. Ancak partimiz karar verirse ki, yaklaşık on yıldır, parti genel merkezi adayların tartışma programlarının kavgaya dönüştüğü, milleti de bunalttığıyla ilgili kanaat sahibi olduğu için o prensip itibariyle duruyor. Ben önümüzdeki günlerde şahsen Tayyip Bey izin verirse çıkmak, tartışmak isterim" yanıtını verdi.

Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuşan Özhaseki, anketlerde Mansur Yavaş'ın önde olduğuna ilişkin haberlere dair, "Mansur Bey'e bakarsan yüzde 80'leri buluyor o. İlk günlerde neredeyse öyle söylüyordu. Ben de öyleyse çalışmasın, çayını kahvesini içsin dedim. Yeni CHP yönetimi son birkaç yıldır özellikle bu taktiği uyguluyor. Referanduma giderken, cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimde yaptı. 'Öndeyiz, öndeyiz, geliyoruz, aldık!'… O akşam oluyor, sandıklardan çıkan gerçekler yüzlerine çarpıyor, o zaman taktik değişiyor. 'Oylar çalındı, sandık güvenliği yok! YSK yok mu zaten! Hiç güvenilmez bunlara!'… Dört seçimdir böyle. Hiç değişmiyor" ifadelerini kullandı.