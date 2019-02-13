Özhaseki: İttifakın genişletilmesi için görüşüyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 'cumhur ittifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak '20 civarında il üzerinde görüşüyoruz' açıklaması yaptı.

"Cumhur ittifakı" kapsamının genişletilmesine yönelik olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz dün bir araya gelmişti.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" dedi.

ADI GEÇEN İLLER

Adı geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor. İki partinin ittifak halinde kazanabileceği ya da ittifak yapılmazsa kaybedilebilecek illerin üzerinde duruldu.

CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapması durumunda kaybedilme riski olan iller arasında Bartın, Bilecik ve Bolu bulunuyor. Başka partilerin elinde olan ve işbirliği yapılması halinde kazanılabilecek iller Yalova, Zonguldak ve Ağrı olarak öne çıkıyor.