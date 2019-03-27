Özhaseki: Boydaklarla oturup kalkmayan başbakan, cumhurbaşkanı yoktu

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, hakkındaki 'FETÖ' iddialarına 'Boydak'ların Kayseri sanayisinde bir ağırlıkları vardı. 2014'e kadar, 'merhaba' demeyen, oturup kalkmayan bir tane bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, vali, emniyet müdürü, MİT bölge başkanı yoktu' diye yanıt verdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışması için Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) gerçekleştirilen toplantıda hakkındaki "FETÖ' iddialarına yanıt verdi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in Özhaseki'nin Kayseri Belediye Başkanı olduğu dönemde Boydak grubuyla yakın ilişkisi olduğuna dair iddiaları gündeme getirmesi üzerine Özhaseki, 2014 yılına kadar Boydaklarla oturup kalmayan başbakan, cumhurbaşkanı olmadığını söyledi.

Boydakların Kayseri sanayisinde bir ağırlığı olduğunu kaydeden Özhaseki "2014'e kadar, 'merhaba' demeyen, oturup kalkmayan bir tane bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, vali, emniyet müdürü, MİT bölge başkanı var mıydı? Yok. Ne zaman ki o tarihten sonra bunların terör örgütü olduğu tescillendi, işte o zaman irtibatı kesmek lazım. Suçlu olduğu belli olunca ondan sonra irtibatı devam ettirmek tehlikeli diye düşünüyorum ben" dedi.

Özhaseki şöyle konuştu:

"Bugün için belki faydası olur da, yarın Allah huzurunda nasıl cevap verecekler çok merak ediyorum. Geçenlerde CHP adayı arkadaş, bir ilçe toplantısında bas bas bağırdı; 'Amerika'ya gittin 40 kişiyle, 39'u tutuklu. Senin belediyenden 220 kişi atıldı FETÖ'den. Sen de FETÖ'nün başısın.' 'FETÖ'nün başı' diye bir iki tane FETÖ avukatına dava açtım. 1 sene 2 ay gün yediler. Bu arkadaşa açıp açmamayı düşünüyorum. 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Bir gün olsun, gidip bunların o meşhur sohbetleri var ya, sohbetlerini gidip dinlemedim. 1 metrekare arsa vermeyen kaç belediye başkanı var, düşünün. Şimdi bunlara 1 metrekare arsa vermeyen biri olarak, bu sözler bana nasıl söyleniyor. Atadığım hiçbir daire başkanı, müdür, amir, genel sekreter FETÖ'den atılmadı. Nasıl olacak şimdi? Belediyeye yazı yazdım, bilgi edinme kanununa göre; '21 yıl belediye başkanlığı yaptım, 250'ye yakın üst düzey görevli atadım. Bunlardan FETÖ davasıyla ilgili atılan varsa, bana ismini bildirin' diye. Yok. Nasıl 220 kişi oluyor el insaf ya. Benim geçmişimi herkes bilir, böyle bir kaba üslup içinde bu çirkinliği söylemenin ne anlamı var."

Boydak Holding yöneticileri, 2018'de görülen "FETÖ/PDY" davasında hapis cezası almışlardı.