Özhaseki: Binlerce sandıkta çok net, bariz hatalar var

31 Mart seçimlerinde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki, 'Ankara'da da binlerce sandıkta çok net, bariz hatalar var' iddiasında bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, "Ankara'da da binlerce sandıkta çok net, bariz hatalar var. Öyle söyleyelim artık. Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin, biz almak istiyoruz diye gayretimiz yok. Sadece milletin iradesinin doğru bir şekilde tecelli etmesini arzu ediyoruz. Doğrunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de tabii ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız" diye konuştu.

AKP Ankara İl Başkanı Özcan, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır, inanıyoruz ki tıpkı 25 ilçenin 22’sini alan Cumhur İttifakı, bu usulsüzlüklerin neticesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi seçiminin sonucu değişecektir" dedi