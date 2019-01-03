Özhaseki Ankara projelerini açıkladı: Millet parkı, millet kıraathanesi, çay, çorba, çamaşır...

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara için 111 projesini açıkladı. Özhaseki'nin projeleri arasında çocuk şehirleri, millet parkları, 55 bin kişilik stat yer alıyor. Özhaseki 24 saat açık olacak uyanık kütüphaneler, 3Ç olarak tarif edilen çay-çorba-çamaşır projelerini de anlattı.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında 2019-2024 projelerini açıkladı. Projeler içerisinde "Ulus meydan düzenlemesi, çocuk köyü projesi, millet bahçeleri, Ankara fuar alanının tamamlanması, 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi, Elmadağ kayak Merkezi, Kızılay-Havalimanı metro hattı, Ankara Doğu-Batı Terminali ve cep terminalleri projesi" yer alıyor. Ankara için 111 projesi bulunan Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları şöyle: '3Ç; ÇAY, ÇORBA, ÇAMAŞIR...' Kültür yolu projesini Ankara'ya kazandıracağız. Özel yürüyüş yolları yapılacak. Onlarca proje var. İkinci başlığımız sosyal projeler alanında. Uyanık kütüphaneler. 24 saat açık olan mekanlardan bahsediyorum. Birçok öğrenci ders çalışmak için uygun fırsat bulamıyor. 10 tane kadar 7/24 çalışacak kütüphaneler olacak. 3Ç diye tarif ediyorlar; çay, çorba, çamaşır… Okul bölgelerinde girişlerde çocuklar kupa içerisinde çorba içebilecekler. Çamaşırını teslim edip okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebileceği bir ortam.

Üçüncü bölümümüz çevre alanında. Çevre bizim için önemli. Sıfır Atık Projesi. Sıfır atık olur mu? Evet oluyor. 1 yıl kadar neredeyse bakanlığımızda uyguladık. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çöp kamyonları uğramıyor.

Bir başka konu sahipsiz hayvanlar. Bunlara barınaklar yapabiliriz ama adeta hayvan hapishanesi haline dönüştürmemek lazım.

Çocuk şehri projeleri. Yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde yapacağız bunu. İçerisinde 100'den fazla etkinlik var. 2019 baharında başlarız, 1 sene sürmeden de bitiririz diye düşünüyorum. Bütün mahallelerde etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evlerinin yapılması. '13 ADET MİLLET PARKI YAPILACAK' Beşinci bölüm yeşille ilgili. Tam 13 adet Millet Parkı yapılmasını planladık. 3 tanesi zaten bakanlık döneminde bildiğimiz yerler ama 10 tanesi yeni başlayacağımız yerler. Millet kıraathaneleri de yer alıyor.

Ankara için de özel bir durum daha var, o da askeri alanların Ankara dışına taşınması, boşalan kamu binalarının yerlerinin ne olacağı hususu. Cebeci Stadı da Millet Bahçesi olarak hizmet edecek. Hayvanat bahçesi hazırladık, yeri de hazır.

Yerel kalkınma projelerine önem veriyoruz. Ankara Fuar Alanı kısa sürede tamamlanacak. Akıllı şehir projeleri… Her şey akıllı elektronik olmaya başladı. Zamanımız değişim çağı. Akıllı şehir vadisi yapıyoruz. Ulaşımdan çevreye, enerjiden altyapıya kadar her işin akıllı olarak çözümlendiği bir ortamdan bahsediyorum. Spor projeleri hususunda 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stat ve komplekslerine kavuşmuş oluyor.

Spor projeleri hususunda 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stat ve komplekslerine kavuşmuş oluyor. Spor Bakanlığı mı yapar, biz mi yaparız bu konu çok önemli değil. 1-2 ay içerisinde bunun temeli atılıyor. 'KIZILAY'DAN HAVAALANINA KESİNTİSİZ HAT' Ulaşım projeleri… Kızılay'dan havaalanına kadar kesintisiz hat yapılacak. Bizim ulaşım hattında kullandığımız ana aksların kesintisiz olması hususu. İki yerde yine ışık var. Samsun-Eskişehir-Konya-İstanbul istikametinde yapılacak alt geçit üst geçitler var.

Park et devam et projesi. Bütün dünyada insanlar yolları genişleterek trafikleri rahatlatmıyorlar. Toplu taşımayı özendiriyorlar, lüks konforlu hale getiriyorlar. Metro duraklarının tamamında araçlarımıza otopark yeri sağlamamız lazım.