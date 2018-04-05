Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı matbaanın 20 çalışanı tutuklandı

Kayyum atanan Gün Matbaacılık’ın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 çalışanı tutuklandı.

Kayyum atanan Gün Matbaacılık’ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen sekiz çalışanının tutuklanmasının ardından, ifade işlemleri süren 12 matbaa çalışanı da tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’a el konulmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında 28 Mart’ta gözaltına alınan 23 kişinin emniyet işlemleri dün sona erdi. Soruşturma kapsamında gözaltında alınanlardan 20 kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesine çıkartıldı. Dosya üzerinde inceleme yapan savcılık 20 kişiyi 'Bilerek ve isteyerek örgüte yardım ve yataklık yapmak' iddiasıyla tutuklama talebiyle İstanbul 11 ve 12’nci Sulh Ceza Hakimliklerine sevk etti.

İLK ÖNCE SEKİZ TUTUKLAMA

11. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan matbaa çalışanları Cumali Öz, Mehmet Kadir Özkara, Mürsel Demir Özgür Bozkurt, Kemal Daşdöğen, Süleyman Güneş, Muhammet Özkan ve Oğuz Selman Kelekçiler aynı suçlamayla tutuklandı.

DİĞER 11 İŞÇİ VE MATBAA SAHİBİ DE İFADELERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

12. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin ile matbaa çalışanları Erdoğan Zamur, Cemal Tunç, İhsan Sinmiş, İrfan Karaca, Kazım Göçer, Mehmet Emin Sümeli, Musa Kaya, Sadettin Demirtaş, Necat Hizarcı, Polat Arslan ve Mahmut Abay’ın ifadeleri alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.