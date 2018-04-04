Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanlarına bir operasyon daha

Kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanlarının evlerine operasyon yapıldı, 5 gazeteci gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin çalışanlarının evlerine yapılan baskında 5 gazeteci gözaltına alındı.

Baskınlarda gazetenin editörleri Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Ürün ile çalışanlar Pınar Tarlak ve Nedim Demirkıran ile gazetenin eski çalışanlarından Mehmet Beyazit gözaltına alındı.

Gazetenin editörlerinden Reyhan Hacıoğlu’nun kaldığı evde yapılan aramada, haber takibi sırasında kullanılan gaz maskesi ile Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin kimi sayılarına, kitap, mektup ve fotoğraflara el konulduğu belirtildi.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta Özgürlükçü Demokrasi’ye ve gazetenin basıldığı matbaa olan Gün Matbaacılık binasına yapılan baskınla 25 çalışan gözaltına alınmış, gazete ve matbaaya ise TMSF tarafından kayyum atandığı bildirilmişti.