Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Bu gerici düzeni asla kalıcılaştıramayacaklar

ÖDP seçim sonuçlarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 24 Haziran’da Türkiye tarihinin en adaletsiz seçimlerinden birinin yaşandığı belirtildi ve muhalefet hareketinin esas sorumluluğunun bağımsız temelde alternatif bir siyasi güç merkezinin inşa edilmesi olduğu vurgulandı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu 24 Haziran seçimlerinin değerlendirildiği “Bu gerici düzeni asla kalıcılaştıramayacaklar” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Türkiye tarihinin en adaletsiz seçimlerinden birinin yaşandığı, OHAL altında gerçekleşen seçimlerde devletin tüm kurumları ve imkanlarının seferber edildiği saptandı.

Hükümet ve yandaş sermayenin yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen iki aydan kısa bir zamanda milyonların harekete geçerek ülkenin kaderine sahip çıkma iradesi gösterdiği belirtilen açıklamada, sokaklarda ve sandık başlarındaki dayanışma ve direnişin demokrasi tarihinde, geleceğe de taşınacak özel bir yere sahip olduğu da vurgulandı. Özellikle gençlerin ve kadınların bu süreçte özel bir rol üstlendiğine işaret edildi.

'ERDOĞAN GÜÇ KAYBETTİ, YORGUN VE GÜCÜ AZALMIŞ BİR LİDER'

ÖDP açıklamasında AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiği, inisiyatifi iktidar blokunun bir diğer bileşeni olan MHP’ye kaptırdığı, Erdoğan’ın başkanlık koltuğuna bu güç kaybıyla, yorgun ve gücü azalmış bir lider olarak oturabildiği saptandı.

'SOLUN ARINMA VE YENİLENME İHTİYACI'

“Egemenler arası güç dengelerindeki değişim nedeniyle AKP-MHP ittifakının geleceği sanıldığı gibi mutlak değil, pamuk ipliğine bağlıdır” denilen açıklamada “solun yenilenme ve arınma ihtiyacı”na işaret edildi ve şu saptama yapıldı:

“Meclisin vitrin haline dönüştüğü bir siyasal alanda, örgütlenmenin merkezi halktır, emekçi sınıflarıdır.”

HDP ETRAFINDA BİRLEŞEREK YA DA CHP'YE BEL BAĞLAYARAK OLMAZ

Muhalefet hareketinin esas sorumluluğu olarak bağımsız temelde alternatif bir siyasal güç merkezinin inşa edilmesi gerekliliğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“HDP etrafında birleşerek ya da CHP eksenindeki siyasetlere bel bağlayarak bu toplumsal birikimin siyasal bir güce dönüşmesinin mümkün olmadığı, bu şekilde mevcut dengenin değişmediği de ortaya çıkmıştır.

Toplumdaki direnme potansiyellerini birleştirerek, yoksul insanlarımızı da AKP pençesinden kurtaracak toplumsal-siyasal bir alternatifi yaratma doğrultusundaki mücadelemizi daha büyük bir kararlılık ve iradeyle sürdürerek, Türkiye’nin aydınlık geleceğine uzanacak bir yolu mutlaka açacağız.”

Açıklamadaki çerçeve doğrultusunda 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek ÖDP Parti Meclisi toplantısında bir mücadele programı oluşturulacağı ve kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisine de yer verildi.