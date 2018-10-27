Özgür Şen: Marksizme göre teorisyen ile siyasetçi, militan ile aydın aynıdır

Marx'ın Marksizmi kitabının yazarı, soL portal yazarları Özgür Şen, Mersin ve Adana'da okuyucularla buluştu. Siyaset ile teori arasındaki ilişkiye değinen Şen, Marksizmin Türkiye'de AKP'nin durduğu yeri anlamak için şart olduğunu belirtti.

Marx'ın Marksizmi kitabının yazarı, soL portal yazarları Özgür Şen, Mersin ve Adana'da okuyucularla buluştu.

Mersin'de Sokak Kitap ve Kahve Evi'nde, Adana'da da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada okurlar aynı zamanda güncel ve teorik konulara dair sorularını ilettiler.

Dünyada ve Türkiye'de Marksizme ve sınıf çalışmalarına ilişkin girdilerin sadece akademik alana sıkıştırıldığından söz eden Özgür Şen, siyaset ile teorinin arasında oluşan açıya işaret etti. Marx'ın bu bakımdan durduğu yerin, teorinin ve siyasetin ayrılmaz bütünlüğü açısından tarihsel önemini aktaran Şen, teorisyen ile siyasetçinin, militan ile aydının Marksizm açısından aynı şeye tekabül ettiğini ifade etti.

'MARX'IN MARKSİZMİ'

Marksizmin kendi özünde, siyaset ile teorinin arasında bir duvar olmadığını söyleyen Şen, teori alanının ise asıl sahibinin mücadele eden insanlar olduğunu ifade etti. "Bugün Marksizmin önüne ya da arkasına eklenen sıfatların Marksizmin içeriğini boşaltıyor, aslolan Marksizmi, özüyle tarif etmektir yani "Marx'ın Marksizmi" olabilecek en doğru şeydir, Marksizmin adlı adınca ve sadece kendisiyle tarif edilebiliriz" dedi.

Teorinin her dönem güncel olduğunun altını çizen Şen, Marksizm olmaksızın, tarihsel ilerleme olgusunu dikkate almadan, ülkede AKP'nin durduğu yerin anlaşılamayacağını ifade etti. Aydınlanma ve laiklik ya da cumhuriyet gibi olgular bu kavramlar olmaksızın ele alan solun yaptığı tarihsel hataları hatırlattı.

Marksizm veri alınmadan, üretici güçler ve üretim ilişkisi tartışmaları olmaksızın, teknolojiyi ve endüstriyel gelişmeyi kavramak olanaksızdır diyen Özgür Şen, modern dünyada sanayi geliştikçe işçilere gerek kalmayacak tezinin bugün Marksizm olmadan tarif edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Benzer şekilde "Marksizm olmaksızın bugün kapitalizmin yapısal krizini ve bunun Türkiye'deki yansımasını tartışacak olursak konu sadece kur-faiz farkından ele alınır" diyen Şen, teori olmaksızın bugün güncelin de kavranamayacağını dile getirdi.

'TEORİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR'

Sunumun ardından okurların sorularını cevaplaya Şen, "bugün mücadele eden insanlardan ziyade mücadele etmeyen insanlar daha karamsar, mücadele edenler karamsarlığa değil daha umutlu bir tabloya bakıyor, mücadele edenler bu ülkeye bakınca yalnızca karanlığı değil, aynı zamanda umudu da görüyor. Sadece kötüyü değil, ilericiliği, aydınlanmayı, direnen işçileri, ayağa kalkan öğrencileri de görüyor" dedi.

Bu tartışmaların ışığında teorinin aslında daima güncel olduğunu, güncel olanın da insanları kötü gidişatı durdurma ve sosyalizmi kurmak için mücadeleye çağırdığını söyleyen Özgür Şen, bugün dünyayı kurtaracak biricik şeyin Marksizm olduğunu belirtti.