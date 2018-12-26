Özgür Özel'den Hulusi Akar'a: Sana o parmağı sallatmazlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hakkında suç duyurusunda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin, 'Atanmış savunma teknisyeni CHP'ye parmak sallıyor. O parmağı sallatmazlar' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hakkında suç duyurusunda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin açıklamada bulundu.

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Özel, Milli Savunma Bakanı Akar'a yönelik eleştirilerine Cumhurbaşkanı'nın cevap vermesine ilişkin, "Atanmış savunma teknisyeni CHP'ye parmak sallıyor. O parmağı sallatmazlar" dedi.

"Tarafsız olması gereken Hulusi Akar iktidar partisinden siyasete girerek geçmişte söylenenleri haklı çıkardı. Madem siyasetçisin, bakansın eleştiriye açık olacaksın bu kadar basit" diyen Özel, "Biz bütçe görüşmesinde Hulusi Akar'ın dokunulmazlığını kaldırdık. Ben yaptığımdan memnunum, yaptığımın arkasındayım. Zaten herkes bu soruların sorulması gerektiğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerini yanıtlayan Özel, "Edepsizlik olarak gören biri varsa demokrasiye karşı, fikir özgürlüğüne karşı bir edepsizlik içindedir" dedi ve ekledi: "Ben dördüncü kez milletvekili seçilmişim. Bir atanmış savunma teknisyeni çıkacak CHP grubuna parmak sallayacak. O parmağı ona sallatmazlar, onun seçilmişlere karşı had bildirme hakkı yoktur."

Erdoğan'ın "Dersini yargıda vereceğiz, önce tazminat sonra ceza" sözlerine de değinen Özel, "Kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını tek kişinin yasama yürütme yargıyı şekillendirdiğini söylüyorduk haklı çıktık. Bugün Cumhurbaşkanı hem tazminat hem ceza diyor. Ben yargının başıyım diyor. Yargının başı değil ama yargıyı kendine bağladığından emin. Diyor ki ben talimatı verdiğimde benim savcılarım hakimlerim boş durmaz bu kişiye dava açar diyor" diye konuştu.

ÖZTÜRK YILMAZ'A YANIT

CHP'den ihraç edilen eski MYK Üyesi ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "15 Temmuz'da tüydün" açıklamasına değinen Özel, şöyle konuştu: "Sizden soru gelmese ben Öztürk Yılmaz'ı muhatap alıp cevap vermem ama usülünce bir cevap vereyim. Öztürk Yılmaz miletvekili yapıldığında ve 15 Temmuz'dan sonra görevleri sürdürürken ne MYK'da ne de özel toplantılarda böyle bir şey söylemedi. Şimdi bir kirli ittifak var. Yılmaz kendisine geçmişte ağır sözler söyleyen birinin diliyle Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Geçmişte Öztürk Yılmaz'a FETÖ'cü iması yapan bir partinin genel başkanı da onu referans yapıyor. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Öztürk Yılmaz neden bunu daha önce geçmişte dile getirmemiştir. Bu sebeple Yılmaz'ın kaale alınacak bir tarafı yok. Sözlerinin siyaseten bir karşılığı yok. Sinir krizleri geçiriyor. Siyasi bir meczuba dönüşmüş durumda."