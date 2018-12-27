Özgür Özel'den Hulusi Akar'a: O mahkemede olacağım, senin cesaretin var mı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hakkında dava açan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a seslenerek, 'O mahkemede olacağım. Balyoz, Ergenekon, askeri casusluk davası mağdurları ve seninle birlikte görev yapmış, seni çok iyi tanıyan, ciğerini bilen TSK mensupları, bunları sana karşı şahit dinleteceğim. Cesaretin var mı avukatının yanında duracak mısın?' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaşadığı tartışma ve ardından açılan davaya ilişkin konuştu.

Akar'ın kendisine 500 bin liralık tazminat davası açtığını belirten Özel, tazminat hukukuna göre tazminatın, alan kişiyi zenginleştirmeyecek, veren kişiyi de fakirleştirmeyecek kadar olması gerektiğini söyledi. Özel, 500 bin lira ödemesi halinde kendisinin fakirleşeceğini ifade ederek, "Ama Akar, şunu iddia ediyor; 'Ben 500 bin lira para alsam da zenginleşmem' diyor. Son 49 yıldır aldığın maaşı biliyoruz, ondan önce de öğrenciydin, yaşam şeklini biliyoruz. Sen 500 bin lira alsan da zenginleşmeyecek bir servete sahip olduğunu nasıl iddia ediyorsun?" diye sordu.

"Susturamadınız, sözle yenemediniz, üzerimize gelerek kaba kuvvetle engel olamadınız şimdi mahkemelerinizle ve büyük tazminat davalarıyla bizi susturmaya çalışıyorsunuz. Ey Erdoğan, doğrudan seni muhatap alıyoruz, kuklalarını değil, gücün yetiyorsa bizi sözle sustur, aklınla yen, siyaseten bizim söylediklerimize cevap ver" diyen Özel, "Karşımıza televizyonlara çıksınlar, sorularımıza cevap versinler. Karşımıza çıkmaya cesareti olmayanlar bizimle mahkemelerde hesaplaşacak. Restinizi görüyoruz, biz varız. O mahkemede olacağım. Balyoz, Ergenekon, askeri casusluk davası mağdurları ve seninle birlikte görev yapmış, seni çok iyi tanıyan, ciğerini bilen TSK mensupları, bunları sana karşı şahit dinleteceğim. Cesaretin var mı avukatının yanında duracak mısın? Ne gördülerse onu anlatacaklar, sen var mısın? Varsan hodri meydan bu tarihi yüzleşmede, o duruşma salonuna gelecek cesaretin var mı yok mu görelim" ifadelerini kullandı.