Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Gargamel

CHP'li Özgür Özel, Bahçeli’nin kendisini hedef alan sözlerine Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef alan sözlerine Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi. Özgür Özel, Bahçeli’nin kendisine dönük “Tipitip” benzetmesi için, “Tipitip sözüne içim ısındı. En sevdiğim sakızdı. En sevdiğim kahraman da Tipitip” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şöyle devam etti:

''Şunu itiraf edeyim. Çocukken en sevdiğim sakız Tipitip, en sevdiğim karakter de Tipitip’di. Ben gözlüğümle de, burnumun şekilsizliği ile de barışık biriyim. Verdiğim kilolara bakınca Tipitip’e benzetmesinde de sıkıntı yok. Bizim kuşak en çok Tipitip’i sever. Geldiğim bu noktada demokrasinin, siyasetin Tipitipi olduysam ne var bunda. Ama bizim kuşak en çok Gargamel’den korkardı. Siyasetin Gargameli bana Tipitip diyor ama sabahları bir aynaya baksın. Çocukların en çok korktuğu kişi olarak demokrasinin Gargamel’i, siyasetin Gargamel’i olmak Tipitip’i olmaktan daha iyi bir şey değil. Sayın Bahçeli yarın sabah ayna karşısında değerlendirsin. Ben gözlüğümü, de burnumu da çok seviyorum. Çocuklar Tipitip’i seviyor, çocuklar Gargamel’den çok korkuyor. Gargamel demokrasiye zarar.”