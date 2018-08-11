Özgür Özel: Kurultay için imza veren de vermeyen de CHP'lidir

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Manisa il başkanlığında gerçekleştirdiği konuşmasında CHP'de kurultay için yaşanan imza sürecine değindi. Özel, birlik mesajı vererek, 'İmza veren de vermeyen de CHP'lidir ve kardeştir. Bizim birbirimize, bu ülkenin hepimize ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti içi kurultay ve imza tartışmalarıyla ilgili, "İmza veren de vermeyen de CHP'lidir ve kardeştir. Bugün kurultay isteyen, istemeyen veya yarın bir başka tercihte bulunacak olan ya da olmayan herkes kardeştir. CHP'nin iç mücadelesi, minör bir mücadeledir, bize dair bir mücadeledir" dedi.

CHP Manisa il başkanlığı, 24 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak ve yerel seçimlerde yol haritasını belirlemek amacıyla tüm partili yöneticilerin, kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe teşkilatlarının katıldığı Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan CHP'li Özel parti içi eleştirilerin sosyal medya üzerinden değil, parti içinde kendi aralarında yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Özel, "Bu zorlu günlerden de hep birlikte çıkmanın yolunu arayacağız. Bunu nerede arayacağız? Bunu Facebook sayfalarında, Twitter mesajlarında, sosyal medyada aramayacağız. Bunu partinin değerlerine, partinin evlatlarına, kardeşlerine ve 24 Haziran günü faşizme karşı birlikte mücadele etme yemini ettiklerimize karşı saldırarak, eleştirilerde bulunarak, haksızlık yaparak, iftiralarda bulunarak aramayacağız. Bunun yapıldığı mecralar, elbette ki canımızı incitiyor. Kendi içimizde eleştirerek, gerekirse ağır eleştirerek, hem de yol göstererek ve geleceğe yönelik ışık tutarak tartışmak, hepimizin boynunu borcu. Güçlü ve geleneği olan ailelere bu yakışır. Biz, bize yakışanı yapmak zorundayız" diye konuştu.

CHP'nin bir aile olduğunu, aile içi tartışmaların kendi içerisinde yapılması gerektiğine tekrar vurgu yapan Özel, "Elbette kendi iç tartışmalarımız yapılacak. CHP'yi ortadan yarılan, iki kutba ayrılmış, birbiriyle kavgalıymış gibi göstermek isteyenlere karşı herkesin tekrar etmesi gereken bir şey var. Ben meclis kürsüsünde sorulan parti içi mücadeleyle ilgili hiçbir soruya cevap vermedim. 'Burası tüm CHP'liler adına kullandığımız kürsüdür' dedim. İmza veren de vermeyen de CHP'lidir ve kardeştir. Bugün kurultay isteyen, istemeyen veya yarın bir başka tercihte bulunacak olan veya olmayan herkes kardeştir. CHP'nin iç mücadelesi minör bir mücadeledir ve bize dair bir mücadeledir. Bizim birbirimize, bu ülkenin hepimize ihtiyacı var" dedi.