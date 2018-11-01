Özgür Özel: İmece teklif ettik, Kılıçdaroğlu reddetti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir milyon liraya yakın tazminat ödeyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na cezayı imece usulü ödemeyi teklif ettiklerini, Kılıçdaroğlu'nun evini satarak bunu reddettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na son olarak Man Adası açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 359 bin lira tazminat cezası verilirken, bu cezayla birlikte Kılıçdaroğlu'na kesilen para cezası bir milyon liraya yaklaşmıştı.

Cezaların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, para cezalarının CHP kasasından mı, Kılıçdaroğlu tarafından mı ödendiğini sorarken, Kılıçdaroğlu'nun para cezalarını ödemek için bir evini sattığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Belli ki mahkeme şunu tescil etmiş, 'Recep Tayyip Erdoğan 1 milyona yakın para alsa da zenginleşmez. Onun zenginliği 1 milyonla yerinden oynamaz.' Ama, Kemal Bey açısından bu paranın kolay ödenir olmadığını hepimiz biliyorduk. Bir arkadaşımız söz aldı, MYK içinde bir imece teklif etti. Sayın Genel Başkan da 'Gerek yok, ben o işi hallettim. Bir ev sattım' dedi. Geçen mal beyanında olan bu evi belli bir tutara sattığını söylemişti, bizde 600 bin liraya sattığını gördük. Bir miktar da borç alarak bu parayı ödemiş oldu" ifadelerini kullandı.