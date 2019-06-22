Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi'nden yeni açıklama

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özgür Boza Okulları Öğretmenleri Komitesi 2 aydır maaşlarını alamamaları nedeniyle, taleplerini dile getiren bir açıklama yayımladı.

Özgür Boza Okulları öğretmenleri 2 aydır maaşlarını alamamaları nedeniyle, tepkilerini dile getirmişler, ancak haklarını arayan öğretmenler ve okul çalışanları mobbinge uğramıştı. Yaşadıklarının ardından bir komite kurmaya karar veren eğitim emekçileri, Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’nda yer almaya karar vermişlerdi.

Bugün Patronların Ensesindeyiz (PE) Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi olarak bir açıklama yayımlayarak taleplerini sıraladılar.

Mart ayından bugüne kadar ödenmeyen maaşların 26 Haziran Çarşamba gününe kadar ödenmesi talep edilen açıklamada, geçmişe dönük saklı hakan haklarının da iadesi istendi. Komite olarak yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

AÇIKLAMAMIZDIR

Biz Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesinin okul yönetiminden talepleri aşağıda sıralanmıştır. Biz bu talepleri yüz yüze de görüşmeye hazırız.

Daha önce de defalarca konuyla ilgili çeşitli iletişim kanallarından görüşmek istedik ancak kapılar yüzümüze kapatıldı ve WhatsApp grupları okul müdürü tarafından iletişime kapatıldı.

Bugün itibariyle komitemiz sözcülüğünü İngilizce Öğretmeni Sema Öçal öğretmenimiz üstlenmiştir. Komitemiz başından beri tüm kararları ortak almaktadır.

Komitemiz aşağıda sıralanan taleplerin sonuna kadar arkasında olacaktır. Öğretmenler olarak coşkuyla ve sahiplenerek başladığımız eğitim-öğretim yılının sonunda bunları yaşadığımız için üzgünüz. Buna neden olan gelişmeleri okul yönetiminin çözebileceğini düşünüyoruz. Ancak bugüne kadar neden çözümlenmediği konusunda tatminkâr bir açıklama yapılmamasını, değişik kanallardan bize ithafen iftira yalan gibi hedefi şaşırtmaya yönelik yapılan açıklamaları da şaşkınlıkla takip ediyoruz.

“Bir süreci geçirdik ve atlattık” söylemlerinde bulunan okul yöneticilerinin, uzun süredir çeşitli zorluklar yaşayan tüm çalışanların yatmayan maaşlarıyla ilgili 26 Haziran Çarşamba gününe kadar ödeme yapmalarını bekliyoruz. Özgür Boza Öğretmen Komitesi sanal bir oluşum değildir, gerçektir, aşağıdaki taleplerimiz komitemizin bugün yaptığı toplantıda karar altına alınmıştır. Biz okul yönetiminden yalnızca emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımız olmayanı istemiyoruz.

TALEPLERİMİZ

*Mart ayından bugüne kadar ödenmeyen maaşlarımızın 26 Haziran Çarşamba gününe kadar ödenmesini ve okul yönetiminin bir süredir yaptığı gibi ek sürelerle bu ödemeleri geçiştirmemesini,

*Aylardır ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş sözleşmelerini haklı gerekçeyle fesheden öğretmen arkadaşlarımızın sözleşme süresi sonu olan 31.08.2019 tarihine kadar olan bakiye ücret alacaklarının ödenmesini,

*Okulla yapmış olduğumuz sözleşme gereği haftalık çalışma süresi 40 saat olup geçmişte bu süreyi aşan çalışmalarımız nedeniyle doğan fazla mesai ücretlerimizin de aynı süreye kadar ödenmesini, bundan sonra doğacak olan fazla çalışma ücretlerimizin aylık olarak bordroya yansıtılarak ödenmesini,

*Veli toplantısı öncesi sınıfların öğretmenler tarafından düzenlenip toplanmasının istenmesi, görevimiz kapsamında olmamasına rağmen bazı işlerin tarafımızdan istenerek “iş bitmedikçe okuldan çıkamazsınız” gibi taleplerin, sosyal medya hesapları açılarak Özgür Boza ve okul yöneticilerinin paylaşımlarının desteklenmesinin istenmesi gibi angaryaların sona erdirilmesini talep ediyoruz.

PE Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesİ



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