Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi: Maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz

Patronların Ensesindeyiz Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi, aylardır ödenmeyen maaşları hakkında açıklama yaptı. Komite sözcüsü Sema Öçal, 'Öğretmenler olarak çok zorlu bir dönem geçirdik, hala geçiriyoruz. Hakkımızı istiyoruz' diye konuştu.

Özgür Boza Okulları öğretmenleri, aylardır ödenmeyen maaşları için mücadele etmeyi sürdürüyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi sözcüsü Sema Öçal, maaş ve sözleşmelerinden doğan haklarının bir an evvel ödenmesini istedi.

'ÖĞRETMENLER YOK SAYILMIŞTIR'

"Okulların yeni eğitim öğretim yılına başlamasına bir iki hafta kaldı, Özgür Boza bu döneme sanki hiçbir şey yokmuş gibi başlama telaşında, tüm finansal sorunları çözmüş, neredeyse hepsini kaybettiği öğretmen kadrosunu kurmuş edasıyla devam ediyor" diyen Öçal şunları söyledi:

"Daha önce de açık ve net bir şekilde açıkladığımız gibi Özgür Boza hak edilmiş maaşlarımızı yatırmamıştır, 5 ay oldu, üstüne maaş vermemeyi haklıymış gibi göstermeye çalışmaktadır. Öğretmenler olarak çok zorlu bir dönem geçirdik, hala geçiriyoruz. Hakkımızı istiyoruz, bize dilenci muamelesi yapılıyor. Okul yönetimi velilere öğretmen maaş ödemelerinin yapıldığına dair yalan açıklamalarda bulunuyor. Ödeme için açıkladığı tarihler geçiyor buna dair açıklama yine yok, verilen sözler tutulmuyor. Okulda bulunan bazı öğretmenlere bir maaş verildiği duyumlarını aldık. Böylece herkesin inandırılmaya çalışıldığı eşitlik ilkesine aykırı tavır da açıkça ortaya koyulmuştur. Öğrencilerimize öğretmeye çalıştığımız dürüstlük, insana ve emeğe saygı kaybedilmiş, başından beri öğretmenler yok sayılmıştır. Biz maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz"

PE Özgür Boza Öğretmen Komitesi, verilen tüm sözlere rağmen beş aydır ödenmeyen maaşları hakkında yeni bir açıklama yaptı.

"Özgür Boza Okulları öğretmenlerine ödeme yapmamaya devam ediyor" başlıklı açıklama şöyle;

Son aylarımızı çok zor koşullarda geçirdik. Çalışıp hak ettiğimiz ücretler hala ödenmedi. 5 ay oldu, Özgür Boza Okulları ödeme yapmıyor. Yaklaşık bir ay önce finans kurumlarıyla anlaşma yapıldığı, ödemelerin belirli bir plan dahilinde yapılacağı açıklanmıştı. Hangi finans kurumu ya da kiminle ne anlaşma yapıldığı bizi ilgilendirmiyor. Biz, hak ettiğimiz ücretlerin ödenmesini istiyoruz. Yapılan açıklamalara, öğretmenlere ve velilere verilen sözlere rağmen ödeme yapılmadı. Öyle anlaşılmakta ki; Özgür Boza Okulları yönetimi yalan söylemeye devam ediyor.

Kısa süre önce veliler arasında anlaşma yapılan kıyafet firmasından alınan parayla çok az sayıda öğretmene ödeme yapıldığı konuşulmaktadır. Bu ödeme sadece okulda devam edecek öğretmenlere verilmiş olup beş aydır öğretmenlere ve diğer çalışanlara ücret ödemesi yapılmazken okulda hali hazırda çalışmakta olan öğretmenlere tek maaş ödemesi yapılmıştır. Bazı öğretmenlere ödeme yapılıp bazı öğretmenlere ödeme yapılmaması yasalarımıza göre eşitlik ilkesine aykırı davranmaktır. Buradan ilan ediyoruz ki, eşitlik ilkesine aykırı davranış dava konusu olabilecektir.

Okul yönetimine yazılı başvurular ile talep ve düşüncelerini ileten veliler, öğretmen maaşlarının ödenmesini ve bu sorunun ortadan kalkmasını ve önümüzdeki dönemde sorun yaşanmaması için önlem alınmasını istediklerini bildirdiler. Okul yönetimi, velilere de öğretmenlerin maaşlarını ödediğini söyleyerek yalan söylemektedir.

Ayrıca okulun eğitim ve öğretime hazır olmadığı, akıllı tahta ve okul sıraları gibi materyallerin eksik olduğu duyumlar arasındadır.

Beş aydır ödeme alamıyoruz. Ödeme yapılmasını bekliyoruz. Açıklamalarımıza polemik ile yanıt verilmemesini ve vaatler yerine bize ödeme yapılmasını istiyoruz.

PE Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi