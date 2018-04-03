Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, AKP'li şarkıcı Nihat Doğan'a, 'Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu' diyerek sert tepki gösterdi.

Vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın ardından sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımla büyük tepki çeken AKP'li şarkıcı Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu.

Buluşmadan bir gün sonra ise Mehmet Aslan'dan sert bir açıklama geldi. Facebook hesabından açıklama yapan Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum." mesajını paylaştı.

Doğan, Özgecan'ın yaşamını yitirmesinin ardından, "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” şeklinde çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.