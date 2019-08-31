Özelleştirmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi kararları

Bugün 7 tane özelleştirmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı. Bunların beş tanesi, Özelleştirme İdaresi'nce yapılan imar planı değişikliklerinin onaylanmasına; biri plan değişikliğine yapılan itirazın reddedilmesine; biri de taşınmaz satılmasının onaylanmasına ilişkin.

soL - Haber Merkezi