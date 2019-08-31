Özelleştirmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi kararları

Bugün 7 tane özelleştirmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı. Bunların beş tanesi, Özelleştirme İdaresince yapılan imar planı değişikliklerinin onaylanmasına; biri plan değişikliğine yapılan itirazın reddedilmesine; biri de taşınmaz satılmasının onaylanmasına ilişkin.
İmar Plan değişikliklerine ilişkin olanlar:
Antalya/Kemer’de, otel alanı;
Bodrum Bitez’de, gelişme konut alanı, teknik altyapı, kumsal, plaj, park, genel otopark;
Bodrum Gökçebel’de Ticaret-konut alanı, park, yol, genel otopark kullanım alanı getirilmesi;
İzmir Gümüldür’de, otel alanı, günübirlik tesis, dere, yol kullanım alanı;
Tekirdağ Marmara Ereğlisi/Çeşmeli’de liman alanı, dolfem platformu;
Bodrum-Gökçebel’de 609 ada 3 parseldeki ticaret-konut alanı, Gelişme Konut Alanı, Rekreasyon alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yapılan itiraz reddedildi.
Manisa Akhisar-Atatürk Mahallesinde 403,617 m² yüzölçümlü arsanın 12 milyon 100 bin liraya satılması kararı onaylandı.
Özelleştirme İdaresinin 6 kararıyla, İstanbul-Silivri-Kavaklı; Muğla- Yatağan; Afyon- Emirdağ; Niğde ve Bayburt’ta 15 milyon 630 bin lira tutarında taşınmaz satışı onaylandı.