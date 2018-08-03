Özelleştirmelerde ilk ve son karar Erdoğan'ın

Yüksek Planlama Kurulu’na verilen yetkilerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'da toplandı. Özelleştirmelerde ilk ve son karar da Erdoğan’da olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, özelleştirme yasasıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’na verilen yetki ve görevleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan kullanacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, bu yetki ve görevler arasında, kuruluşların özelleştirme programına alınması ve yapılan ihalelerde verilen nihai kararları onaylamak da bulunuyor.

ÖZELLEŞTİRMEDE KARAR ERDOĞAN'IN

Genelgeye göre, Yüksek Planlama Kurulu’na verilen 'ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak', 'yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek” ve “toplu konut idaresi bütçesini onaylama' görevleri Cumhurbaşkanına veriliyor. Yap-işlet-devret kapsamında ve sağlıkta kamu-özel ortaklığı mevzuatı kapsamında Yüksek Planlama Kurulu’nun yetkileri de Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 'iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmaya' ilişkin görevi ise, artık Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, kalkınma planları, yıllık programları uygunluk ve yeterlilik bakımından inceleyecek. Bunun dışında diğer görev ve yetkiler de, Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla, Cumhurbaşkanı’na devredilecek.