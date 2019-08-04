Özel üniversitelerde de fiyatlar arttırıldı: Yüzde 30 zam

Özel üniversitelerde belirlenen eğitim bedeli geçen seneye göre yüzde 30 oranında zamlandı. 2019-2020 eğitim yılında ücretler, tıp fakülteleri hariç 45 bin lira ile 96 bin 500 lira arasında değişiyor.

Özel üniversitelerde belirlenen eğitim bedeli yüzde 30 oranında zamlanırken, fiyatların 96 bin 500 liraya kadar çıktığı belirtildi.

University Ranking by Academic Performance (URAP)'ın sıralamasına göre, geçen sene 36 bin 450 lira ile 76 bin 500 lira arasında olan ücretler, 2019-2020 eğitim yılında 45 bin lira ile 96 bin 500 lira arasına kadar yükseldi.

Tıp fakültelerinde ise fiyatlar 63 bin 420 lira ile 133 bin lira arasında değişiyor.

378 BİN 930 ÖĞRENCİSİ VAR

Türkiye'de toplam 207 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin 73 tanesi vakıf üniversitesi.

2018-2019 yılı verilerine göre ise 378 bin 930 öğrenci, özel üniversitelerde eğitim görüyor.