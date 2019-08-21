Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, İstanbul’da ve Ankara’da 'Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı' düzenleyeceğini duyurdu.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, özel okul öğretmenlerinin sorunları ve çözümlerinde ortaklaşması, eğitim alanı içerisinde palazlanmaya devam eden patron tahakkümüne karşı öğretmenlerin örgütlü hale gelmesi amacıyla İstanbul’da ve Ankara’da “Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı”düzenleyeceğini duyurdu.

İstanbul’da 21 Eylül Cumartesi günü, Ankara’da 22 Eylül Pazar günü yapılacak çalıştayların çağrı metni şöyle:

Özel Okul Öğretmen Çalıştaylarına Davet

Patronlar değil eğitimciler karar verecek

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ BULUŞUYOR

Türkiye’de eğitim sisteminde süregelen gerici ve piyasacı yapısal dönüşümler, kamusal eğitimin çöküşünü beraberinde getirdi. Kamusal bir hak olan eğitim-öğretim hakkının neredeyse her aşaması özelleştirildi. Artık eğitim hak olmaktan çıkarıldı, piyasada alınıp satılabilir bir metaya dönüştürüldü.

Yaşanan bir yandan imam hatipleşme, diğer yandan özel okul dayatmasıdır.

Bu dönüşümün biz öğretmenlere faturası ise tahminlerin ötesine geçmiş durumda.

Eğitimin özelleştirilmesi ile kamuda olan birçok hakkımız elimizden alındı. Çalışma koşullarımız ağırlaştı. Ne iş, ne de gelecek güvencemiz var. Mesleki saygınlığımız ortadan kaldırıldı. Düşük ücret, yıllık sözleşme, düzensiz gelir, ödenmeyen maaşlar, tazminatsız çalışma, mobbing, angarya iş gibi devasa problemlerle çalışma yaşamımızı sürdürüyoruz.

Ama en büyük sorunumuz örgütsüzlük. Örgütsüzlüğümüz sorunlarımızın da kaynağı aynı zamanda.

Biz, özel okul öğretmenleri olarak bu sürece dur diyebilecek yegâne unsurun yine kendimiz olduğunu biliyoruz. Eğitim ve öğretimin sıkıştırıldığı yeri, içine itildiğimiz olumsuz koşulları birlikte tartışmak istiyoruz. Ve elbette sadece tartışmak için değil, değiştirmek için de yola çıkıyoruz.

Bir süredir Patronların Ensesindeyiz Haberleşme Dayanışma ve Mücadele Ağı içinde farklı özel okullarda çalışan öğretmenler olarak bir araya geldik. Şimdi bir adım daha atıyor “Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı” topluyoruz.

Bu çalıştay ile özel okul öğretmenlerinin sorunları ve çözümlerinde ortaklaşmasını, öğretmenler arasındaki ilişki ve ortak çalışma kültürlerinin geliştirilmesini, eğitim alanı içerisinde palazlanmaya devam eden patron tahakkümüne karşı öğretmenlerin örgütlü hale gelmesini hedefliyoruz.

Birlikte tartışacağımız, üreteceğimiz çalıştayımıza meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

“PE Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı”

İSTANBUL ÇALIŞTAY TARİHİ: 21 Eylül 2019 Cumartesi

ANKARA ÇALIŞTAY TARİHİ: 22 Eylül 2019 Pazar

(Yer ve saat bildirilecektir)



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