ÖZEL I Emekli hakimden Akpınar ve Gezen yorumu: Savcı kesin fırçayı yemiştir

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı, eski Karşıyaka ve Trabzon hakimi Murat Aydın, Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in bu sabah polis marifetiyle ifadeye götürülmesini yorumladı. Aydın, 'Bir gün önce iki sanatçıyı ifadeye davet eden savcı, ertesi gün eve polis gönderiyorsa, mutlaka fırçayı yemiştir, o yüzden polis göndermiştir' dedi.

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in bu sabah polis refakatinde ifadeye götürülmesine tepkiler büyüyor.

OHAL döneminde kapatılan YARSAV'ın eski başkanlarından, eski Karşıyaka ve Trabzon hakimi Murat Aydın, soL Haber Portalı'nın İzmir bürosunu ziyaretinde, Akpınar ve Gezen'in polis eşliğinde ifadeye götürülmesini yorumladı.

Son yıllarda yargının adeta bir sopa gibi kullanıldığını belirten emekli hakim Murat Aydın, şunları söyledi: "Savcılık dün Akpınar ve Gezen'i ifadeye davet ettiğini açıkladı. Sanatçılar da kendilerine resmi bir tebligatın gelmediğini ancak ifade vermeye gideceklerini söylediler. Ama aynı savcı pazartesi sabahı fikrini değiştirdi. Şüphelilerin evlerinden alınması emrini verdi. Bence böyle davranan savcı, bir yerlerden fırçayı yemiştir, sonra fikrini değiştirip polis marifetiyle şüphelileri aldırmıştır. Aradan 24 saat geçmeden savcılık neden fikrini değiştiriyor, bunun açıklığa kavuşturulması lazım."

Savcılığın bu tavrının, yargının itibarını zedelediğini ifade eden Murat Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bu ülkenin onurudur. Artık siyasi iktidar, yargıyı bir sopa gibi kullanmaktan vazgeçmelidir. Sanatçıların, düşündüklerini ifade edne insanların peşine düşmekten vazgeçmelidir. İnsanlara parmağını sallayarak konuşmaktan vazgeçmelidir."