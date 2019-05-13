Özel hastanelere giden hasta sayısı yüzde 30 azaldı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, ekonomik kriz nedeniyle özel hastanelere giden hasta sayısının yüzde 30 azaldığını açıkladı.

Yılın ilk dört ayında özel hastanelere giden hasta sayısı yüzde 25-30 civarında düştü.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, düşüşün nedenlerini araştırdıklarını, insanların ekonomideki çalkantılar nedeniyle daha temkinli durmayı tercih ettiğini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Bahat, "Bu tür durumlarda hastalar özel hastaneler yerine kamu hastanelerine yöneliyor. Belirsizlik, seçim süreci, ekonomideki çalkantılar insanların hastane tercihlerine yansıyor. Bizdeki düşüş kadar kamu hastanelerinde de artış var. Bunun için çözüm arıyoruz. Bakanlarımızla görüşüyoruz. Seçim sonrası sayın Cumhurbaşkanıyla da görüşerek, bir çözüm arayışı başlatmak istiyoruz” diye konuştu.