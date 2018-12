ÖZEL | Acun'a bir kötü haber daha: Davayı kaybetti

Altın Kelebek’te 'en iyi erkek sunucu' kategorisinde aldığı ödülle ve son günlerde de 'papağana işkence yapan meczup' haberleri dolayısıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı’yla ilgili bir başka haber daha var. İşten attığı işçilerinden biri geçen hafta Acun’a açtığı davayı kazandı.

Acun Ilıcalı Türkiye’nin patron sınıfının “gözde” bireylerinden biri. Yaldızlı bir sektörün temsilcilerinden olduğu için gözde ve tam da bu yüzden en “çirkin”lerinden… Eğlence sektörü, kapitalizmin uyuşturucu dozu ve şaşaası yüksek, göz boyayıcı ve tüm bunlarla birlikte mutfağı da en karanlık sektörlerinden. Ekran ve sahnelerinde yaldızlı starlarını izlediğimiz bu sektörün sahne gerisinde en ağır ve ikiyüzlü sömürü çarkları dönüyor.

Ilıcalı, Altın Kelebek ödül töreninde “kariyerinin önemli aşamalarını” hikayeleştirirken çok sempatik anlatıyor; neymiş sabaha kadar bilgisayar oyunu oynarmış ve yöneticisinin odasında uyurmuş, değerlendirme toplantısında elektrikler kesildiği için kovulacağı toplantı iptal olmuş ve kovulmaktan kurtulmuş(!), hızlı araba kullanmaktan hapse düşüp kefaletle çıkmış… sonra yükselmiş vs. Önceleri starların “çalışarak yükselme” hikayeleri prim yapardı, şimdi o kadarına bile özen gösterilmiyor. Bu beyefendi her tür ergenliği yapmış ama yine de kariyeri kesintiye uğramamış.

Bu kariyer hikayesine bir dokundurma, Cem Yılmaz’dan geldi: “Acun çok tatlı bir hayat hikayesi, emsal bir yaşam gençlere anlattı Benim de söyleyeceklerim onun gibi, çok kasmayın, uyuyarak da böyle olunuyor.”

Aynı törende “en iyi yarışma” ödülünü alan Ali İhsan Varol da bir yüzleşme daveti yaptı aslında: “Sıradan insanlarız, anlatabilecek çok şeyim yok. Yöneticilerimizin makam odalarında uyuyakalmadık. Kovulmak üzereyken elektrikler de sönmedi, direkt kovdular” diyerek…





O KARİYERDE BAŞKA HİKAYELER VAR

Tam burada başka bir yüzleşmeye ihtiyaç var; ama onun yeri o ödül töreni değildi doğal olarak.

Evet, tam burada başkalarının hikayeleri var. Varol’un bahsettiği “sıradan insanların” hikayeleri... Bir patronun ağır sömürü ve zorbalıklarına maruz kalan başkalarının...

Melih Arıç… Acun Ilıcalı’nın ağır sömürü altında çalıştırdığı işçilerinden biri. Gece oyun oynadığı için uyuyamamak mı? İki kişi yerine çalıştıktan ve mesailerini tamamlayıp eve vardıktan sonra tek yapabileceği yatağa serilmek. Yöneticinin odasında uyumak mı? Rüyasında görse kabusu olur. Hızlı araba kullanmak mı; hatta yöneticinin kefaletini ödemesi? Şaka mı?...

Melih, Acun Ilıcalı’nın patronu olduğu şirketlerden birinde, MNG TV’de tanıtım departmanında montajcı olarak çalışıyor. O dönem çalışma koşullarını şöyle anlatıyor: “İş ortamında hiç huzur yoktu. Çalışma saatlerimiz çok esnekti. Gece 2-3 hiç farketmez istedikleri zaman arayıp iş yaptırabiliyorlardı.

Yöneticimizin ağır sorunları vardı herkes gördüğünde kaçardı, kimse selam bile vermek istemezdi.

Bir dönem toplu çıkarma yapıldı. Üç senedir beraber çalıştığım şift arkadaşımı işten çıkardıklarında tek kaldım; yaptığım işler iki katından bile fazlaya çıkmıştı. Aynı günlerde dalga geçer gibi müdürlere 0 model Audi araçlar verildi.”

Tanık olduğu olaylar ve mutfaktaki yönetici ve yalakalarının ilişki biçimlerinin yarattığı bunaltıyı, bunun dışında kalmak için gösterdiği ek çabayı da buna ekleyebilirsiniz; fazla “kirli magazin” olduğu için burayı pas geçiyoruz.

Ama Melih’in bir tavsiyesi var ki, onu aktarmak gerek: “İnsanlar televizyonda gördükleri hiçbir şeye inanmasın. Orada herşey ‘kurmaca’. Kamera kayıttayken ‘halktan’ görünürler ama kayıttan çıkınca yüz ifadeleri, gözleri, bakışları bile değişir. Gerçek anlamıyla iki yüzlüdürler. Kamera kayıttayken ve değilkenki yüzler…”

‘MİDEM KALDIRMIYOR ARTIK’

Bu bunaltı günlerinde bir akşam soL’dan bir haber paylaşıyor Facebook’ta Melih:

Yaptığı yorumdan insan kalma çabasını anlayabilirsiniz: “Midem kaldırmıyor artık. Avukat olursun işini yaparsın eyvallah da katilin avukatlığını yapmak koyuyor insana...”

Hemen ertesi sabah 8’de yöneticisi arıyor ve “paylaşımını kaldırmasını” istiyor. Melih’in midesi bu emre uymayı da kaldırmıyor.

Başlangıçta konu kapanmış gibi görünüyor, çünkü Melih gerçekten çok büyük bir yük kaldırıyor ve patronu için bulunmaz bir “kaynak” ama mobbing yüzünden yaşadığı rahatsızlık da işi aksatmasına neden olunca… Kendisinden dinliyoruz: “Sabahları Acunmedya'ya akşamları TV8'e gidiyordum; iki iş yapıyor gibiydim. Baskı iyice artmıştı.

Bunun üzerine bir de yöneticinin dengesiz hareketleri eklenince cinnet geçirmenin eşiğine geldim. Bir gün işi yarım bırakıp doktora gittim. ‘Anksiyeteye bağlı kalp çarpıntısı’ teşhisi koydu ve 10 gün rapor vardi. Yöneticime hasta olduğumu söylememe rağmen beni işe çağırdı, doğal olarak gitmedim.

10 gün sonra benim departmanımı değiştirdiler gece işine verdiler. 1-2 hafta sonra da insan kaynakları çağırıp işime son verildiğini bildirdi.”

Melih, bir haber sitesinden paylaştığı haber yüzünden “şirket itibarını zedelemekten” dolayı işten atılıyor; tazminatsız. Ardından şirkete dava açıyor ve yaklaşık 1,5 yıl sonra davayı kazanıyor. Acun Ilıcalı’nın şirketine.

‘İŞSİZ KALMA KORKUSUYLA SUSMAYIN’

Ne hissediyorsun sorusuna “Şu an itiraz sürecinde hala bir tedirginlik var ama, kimsenin güvenmediği mahkemeler tarafından bile haklı bulunmak güzel bir duygu. 'Bakın bunlar bile beni haklı buldu' diyorum herkese” yanıtını veriyor gülerek.

Patronların Ensesindeyiz ağının hukuki desteğiyle kazandığı dava şu anda itiraz aşamasında. Dava açma kararı ve bu durumlar karşısında yapılacaklar konusundaysa şunları söylüyor Melih: “İnsanlar işsiz kalma korkusuyla haklarından feragat etmesinler; susmasınlar. Bu düzende herkes her an işsiz kalabilir. İşsiz kalmasanız bile maaşlarınız bir gecede eriyebilir; borçlarınız katlanabilir. O yüzden işlerine korkuyla sarılmasınlar; bunun sonucunda boyun eğmesinler. Her yerde ‘biz bir aileyiz’ diyorlar; bu yalanı yutmasınlar. Yanında çalışan arkadaşlarını sevsinler, patronu sevmesinler.”