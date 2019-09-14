Özdil'den 'icralık doktor' hatırlatması: 2017 fiyatlarının onda biri!

Yılmaz Özdil, bugün Sözcü'de yayımlanan yazısında Cizre İcra Dairesi'nin ilanla satışa çıkardığı 'doktor kadrosu' haberlerini konu edinerek, 2017'de Konya'da benzer bir olayın gerçekleştiğini hatırlattı.
Özdil, yazısını şu sonuçla bitirdi:
2017 yılında, Konya'da aynı rezalet yaşandı.
İflas eden özel hastanenin doktor kadrosu icradan satışa çıkarıldı.
Genel cerrah 100 bin lira
Üroloji 100 bin lira
Nöroloji 150 bin lira
Çocuk doktoru 200 bin lira
Ortopedi 500 bin lira
Kadın doğum 500 bin lira
Kulak burun boğaz 500 bin lira
Kardiyoloji 500 bin lira
Göz doktoru 1 milyon liraydı.
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E bugünkü satışa bakıyoruz?
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Genel cerrah 55 bin lira
Üroloji 44 bin lira
Nöroloji 44 bin lira
Çocuk doktoru 55 bin lira
Ortopedi 44 bin lira
Kadın doğum 55 bin lira
Kulak burun boğaz 44 bin lira
Kardiyoloji 44 bin lira
Göz doktoru 44 bin lira.
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Asıl kepazelik bu kardeşim…
Hem hekimleri icradan satıyorlar.
Hem de iki yıl önceki fiyatların anca onda birine satabiliyorlar!