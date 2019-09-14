Özdil'den 'icralık doktor' hatırlatması: 2017 fiyatlarının onda biri!

Yılmaz Özdil, bugün Sözcü'de yayımlanan yazısında Cizre İcra Dairesi'nin ilanla satışa çıkardığı 'doktor kadrosu' haberlerini konu edinerek, 2017'de Konya'da benzer bir olayın gerçekleştiğini hatırlattı.

Özdil, yazısını şu sonuçla bitirdi:

2017 yılında, Konya'da aynı rezalet yaşandı.

İflas eden özel hastanenin doktor kadrosu icradan satışa çıkarıldı.

Genel cerrah 100 bin lira

Üroloji 100 bin lira

Nöroloji 150 bin lira

Çocuk doktoru 200 bin lira

Ortopedi 500 bin lira

Kadın doğum 500 bin lira

Kulak burun boğaz 500 bin lira

Kardiyoloji 500 bin lira

Göz doktoru 1 milyon liraydı.

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E bugünkü satışa bakıyoruz?

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Genel cerrah 55 bin lira

Üroloji 44 bin lira

Nöroloji 44 bin lira

Çocuk doktoru 55 bin lira

Ortopedi 44 bin lira

Kadın doğum 55 bin lira

Kulak burun boğaz 44 bin lira

Kardiyoloji 44 bin lira

Göz doktoru 44 bin lira.

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Asıl kepazelik bu kardeşim…

Hem hekimleri icradan satıyorlar.

Hem de iki yıl önceki fiyatların anca onda birine satabiliyorlar!