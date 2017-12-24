Diyarbakır'da öz yeğenine dört kez cinsel saldırıyla yargılanan amca için beraat kararı verildi.

Diyarbakır’da, 2012 yılında, 16 yaşındayken ailesi ile birlikte oturduğu evden kaçan G.S., annesinin başvurusu üzerine polis tarafından bulundu.

Ailesine teslim edilen G.S., 2004-2008 yılları arasında öz amcası V.S.’nin kendisine dört kez cinsel istismarda bulunduğunu, bunun ortaya çıkmasından korktuğu için evden kaçtığını söyledi. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan G.S., köyde oturan amcasının ailesini Diyarbakır’a hastaneye getirdiğini, evde yalnız kaldıkları zaman içerisinde amcasının kendisine istismarda bulunduğunu söyledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında alınan doktor raporunda, G.S.’nin bakire olmadığı tespit edilirken, ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. İfadesi alınan amca V.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCI: DÖRT KEZ İSTİSMARDA BULUNDU

Soruşturmayı 2016 yılı aralık ayında tamamlayan savcı, şüpheli V.S.’nin ''zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı'' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Şüphelinin 2004-2008 yılları arasında mağdura 4 kez cinsel istismarda bulunduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin en son istismarda bulunmak istemesi sırasında, mağdurun olanları annesine anlatacağını söylemesi üzerine çekinerek istismar eylemine son verdiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İddianamenin kabul edilmesi ardından sanık V.S.’nin tutuksuz yargılanması Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada ifadesi alınan tutuksuz sanık V.S., "Savcılıkta ifademi verdim. Savcı, beni bıraktı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bizim örf adetlerimize göre mağdur kaçtığı için cezası ölümdü. Kaçtığı için benim üzerime iftira atmıştır" dedi.

'ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU'

Mağdur G.S. ise duruşmadaki ifadesinde amcasının kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Anneme söyleyeceğimi söylediğimde, ’Seni ve anneni öldürürüm’ diyerek beni korkuttu. Kimseye söyleyemedim. Amcam bana cinsel saldırıda bulundu. Ben çok küçük yaştayken yapmıştı. En son 14-15 yaşlarında yaptı. Annemin yanına gittim, konuştum. Ondan sonra bir şey yapmadı. Annemlere bir şey olur diye söyleyemedim. Beni korkutuyordu. 2012 yılında evden kaçtım. Bana niye gittiğimi sordular. Dayanamıyordum, kan gördüm ve çok korktum. Kaçtığım zaman intihar etmeyi bile düşündüm. Amcamdan şikayetçiyim" dedi.