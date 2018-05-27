'Oyunuzu gelecek güzel günler için istiyoruz'

Bu Düzen Değişmeli Plafotmu Ankara 1. Bölge Bağımsız adayı Ali Rıza Aydın, Ankara NHKM'deki söyleşisinde, 'Bize oy verin çünkü bize vereceğiniz her oy düzen değişikliğinin, gelecek güzel günlerin oyu olacaktır' çağrısında bulundu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız adayı Ali Rıza Aydın, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin konuğuydu. NHKM Aydın’la 24 Haziran seçimleri ve seçimlerde Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun tavrı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Biz siz bu ülkenin yurtsever, aydınlanmacı, dünyaya sınıfsal bakan güzel insanlarından şunu istiyoruz; önümüzde bir ay var seçim propagandalarında bizimle birlikte siz de herkese şunu anlatın, bu düzen değişmeden 25 Haziran sabahına güzel bir sabah olarak uyanamayız. Ve bize oy verin çünkü bize vereceğiniz her oy düzen değişikliğinin, gelecek güzel günlerin oyu olacaktır" diyen Aydın'ın söyleşisinin tamamı için tıklayınız: