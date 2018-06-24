Oyunu kullanan Başak Demirtaş'tan açıklama

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı. Demiritaş, 'Bugün çok erkenden gelip oyumu kullandım. Çünkü bu gün çok güzel bir olacak inanıyorum' dedi.

Diyarbakır'da oyunu kullanan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, oy pusulasını "hayırlı olsun" diyerek sandığa attı.

Demiritaş, "Bugün çok erkenden gelip oyumu kullandım. Çünkü bu gün çok güzel bir olacak inanıyorum. Çok heycanlıyım. Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzluğa son vermek bugün itibari ile artık bizim elimizde. Tüm halkımız gelip oyunu kullanmalı ki demokrasiye, barışa eşitliğe, kardeşliğe ve özgürlüğe bir an önce kavuşalım. Bir oy çok önemli. O yüzden herkes erkenden oyunu kullansın" dedi.